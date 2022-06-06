Сестра Эла Хорфорда: «Если Дрэймонд не может переиграть оппонента, то переходит к грубости»

Сестра центрового «Селтикс» Эла Хорфорда Анна высказала свое мнение о форварде «Уорриорз» Дрэймонде Грине и его стиле игры.
Во втором матче Грин мог быть удален с площадки за стычку с Джейленом Брауном, но судьи не дали ему второй технический.
«Если Дрэймонд Грин не может переиграть оппонента, то переходит к грубости.
А Джордан Пул следует его примеру», – написала Анна Хорфорд в твиттере.
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