Сестра Эла Хорфорда: «Если Дрэймонд не может переиграть оппонента, то переходит к грубости»

Сестра центрового «Селтикс» Эла Хорфорда Анна высказала свое мнение о форварде «Уорриорз» Дрэймонде Грине и его стиле игры.

Во втором матче Грин мог быть удален с площадки за стычку с , но судьи не дали ему второй технический.

«Если Дрэймонд Грин не может переиграть оппонента, то переходит к грубости.

А Джордан Пул следует его примеру», – написала Анна Хорфорд в твиттере.

«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон

Ошибки Грина, слабость Пула, отсутствие плана «Б» у Керра. «Бостон» побил «Голден Стэйт» их же методами