Сестра Эла Хорфорда: «Если Дрэймонд не может переиграть оппонента, то переходит к грубости»

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Сестра центрового «Селтикс» Эла Хорфорда Анна высказала свое мнение о форварде «Уорриорз» Дрэймонде Грине и его стиле игры.

Во втором матче Грин мог быть удален с площадки за стычку с Джейленом Брауном, но судьи не дали ему второй технический.

«Если Дрэймонд Грин не может переиграть оппонента, то переходит к грубости.

А Джордан Пул следует его примеру», – написала Анна Хорфорд в твиттере.

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