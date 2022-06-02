Гэри Пэйтон и Гэри Пэйтон II могут стать пятыми отцом и сыном, выигравшими чемпионат НБА

Если «Голден Стэйт» завоюет чемпионский титул в этом году, Гэри Пэйтон и Гэри Пэйтон II станут пятой парой отец-сын, ставшей чемпионами НБА.
Ранее это удавалось только Мэтту Гукасу-старшему и Мэтту Гукасу-младшему, Рику Бэрри и Бренту Бэрри, Биллу Уолтону и Люку Уолтону, Майклу Томпсону и Клэю Томпсону.
Гэри Пэйтон стал чемпионом в составе «Майами» в 2006 году.
«Голден Стэйт» сыграет с «Бостоном» в финальной серии плей-офф НБА-2022.
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