Гэри Пэйтон и Гэри Пэйтон II могут стать пятыми отцом и сыном, выигравшими чемпионат НБА

Если завоюет чемпионский титул в этом году, Гэри Пэйтон и станут пятой парой отец-сын, ставшей чемпионами НБА.

Ранее это удавалось только Мэтту Гукасу-старшему и Мэтту Гукасу-младшему, Рику Бэрри и Бренту Бэрри, и , Майклу Томпсону и Клэю Томпсону.

Гэри Пэйтон стал чемпионом в составе «Майами» в 2006 году.

«Голден Стэйт» сыграет с в финальной серии плей-офф НБА-2022.

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