Пэйтон II, Игудала и Портер приняли участие в тренировке и сыграли в двусторонке

Игроки «Голден Стэйт» , и в среду приняли полноценное участие в тренировке команды, включая выход на площадку в двустороннем матче.

По словам главного тренера «воинов» Стива Керра, Пэйтон II, Игудала и Портер сыграли с полноценным контактом впервые после получения ими травм. Их официальный статус перед первой встречей финала НБА против – «под вопросом».

Пэйтон II продолжает восстанавливаться после перелома локтя, полученного во втором раунде нынешнего плей-офф против «Мемфиса».

Игудала испытывает проблемы с шеей, из-за которых также пропустил несколько недель, включая все матчи плей-офф-2022.

Портер не сыграл в двух последних матчах финала Востока против «Далласа» (4-1) из-за травмы голеностопа.

Финальная серия НБА стартует 2 июня. Первые два матча «Голден Стэйт» проведет в Сан-Франциско.

У «Голден Стэйт» еще не было такого неудобного соперника, как «Бостон». Рассказываем, к чему надо быть готовым в финале НБА