Пэйтон II, Игудала и Портер приняли участие в тренировке и сыграли в двусторонке

Игроки «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II, Андре Игудала и Отто Портер в среду приняли полноценное участие в тренировке команды, включая выход на площадку в двустороннем матче.
По словам главного тренера «воинов» Стива Керра, Пэйтон II, Игудала и Портер сыграли с полноценным контактом впервые после получения ими травм. Их официальный статус перед первой встречей финала НБА против «Бостона» – «под вопросом».
Пэйтон II продолжает восстанавливаться после перелома локтя, полученного во втором раунде нынешнего плей-офф против «Мемфиса».
Игудала испытывает проблемы с шеей, из-за которых также пропустил несколько недель, включая все матчи плей-офф-2022.
Портер не сыграл в двух последних матчах финала Востока против «Далласа» (4-1) из-за травмы голеностопа.
Финальная серия НБА стартует 2 июня. Первые два матча «Голден Стэйт» проведет в Сан-Франциско.
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