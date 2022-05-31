Пэйтон II, Игудала и Портер приняли участие в тренировке, но не играли в двусторонке

Игроки , и в понедельник приняли участие в тренировке команды, но не выходили на площадку в двустороннем матче.

По словам главного тренера «воинов» , готовность Пэйтона II, Игудалы и Портера к финальной серии прояснится по ходу недели, когда и если их допустят к участию в двусторонках.

Пэйтон II продолжает восстанавливаться после перелома локтя, полученного во втором раунде нынешнего плей-офф против «Мемфиса».

Игудала испытывает проблемы с шеей, из-за которых также пропустил несколько недель.

Портер не сыграл в двух последних матчах финала Востока против «Далласа» (4-1) из-за травмы голеностопа.

Финальная серия НБА стартует 2 июня. Первые два матча «Голден Стэйт» проведет в Сан-Франциско.

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