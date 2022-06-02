Гэри Пэйтон II планирует сыграть в 1-м матче против «Бостона»

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Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II планирует принять участие в первом матче финальной серии плей-офф НБА против «Бостона», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Пэйтон II готов вернуться в строй после перелома локтя, полученного во втором матче серии второго раунда плей-офф против «Мемфиса» (4-2) в результате неспортивного фола Диллона Брукса. Игрок «Гризлис» был дисквалифицирован на один матч, а главный тренер «Уорриорз» Стив Керр назвал фол Брукса «нарушением кодекса».

В среду Гэри Пэйтон II, Андре Игудала и Отто Портер приняли полноценное участие в тренировке команды, в том числе в двусторонней игре. Их официальный статус перед первым матчем финала – «под вопросом».

У «Голден Стэйт» еще не было такого неудобного соперника, как «Бостон». Чего ждать от финала НБА?

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