Гэри Пэйтон II: «Осталось выполнить несколько пунктов, прежде чем смогу вернуться»

Защитник ответил на вопрос о своем возможном участии в финальной серии плей-офф против .

«Осталось выполнить несколько пунктов. Работаю ежедневно, чтобы вернуться на площадку и помочь команде. Так что, надеюсь, это время скоро наступит.

Какие пункты? Просто несколько пунктов. Не скажу какие. Я еще не готов, но надеюсь, что скоро буду готов», – сказал Пэйтон.

29-летний защитник пропустил финал Западной конференции против «Далласа» (4-1) из-за перелома левого локтя. Пэйтон получил травму в результате неспортивного фола форварда «Мемфиса» Диллона Брукса во втором раунде плей-офф.

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