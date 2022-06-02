Маркус Смарт – об опеке Стефена Карри: «Привык быть мишенью для болельщиков, это дает мне силы»

Разыгрывающий поделился своими ожиданиями от противостояния с лидером в финале НБА этого года.

«Я всегда являюсь мишенью для болельщиков, особенно когда выступаю против их любимого игрока. Знаю, что не всем нравлюсь в этой лиге. Знаю, что меня недолюбливают болельщики. Я не являюсь любимчиком множества людей. Вся моя жизнь была такой. Я всегда был аутсайдером.

Из-за моего стиля игры я всегда был баскетболистом, которого легко сделать мишенью. Против меня не очень приятно играть, и это дает мне силы. Так что ничего нового для меня нет. Думаю, я довольно устойчив психологически. Моя команда поддерживает меня, так что все в порядке», – сказал Смарт.

Первый матч финальной серии пройдет в четверг ночью в Сан-Франциско.

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