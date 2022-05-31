Стив Керр: «Маркус Смарт – это Дрэймонд в теле защитника»

Главный тренер «Уорриорз» отдал должное разыгрывающему «Селтикс» .

«Маркус обладает силой и одновременно хорошо понимает, чувствует игру, когда речь идет о защите. Смарт – это такой Дрэймонд в теле защитника. Он просчитывает все направления, траектории, он защищается на пяти позициях, даже при смене на пятого номера его хватает силы, чтобы устоять. При всем при этом ему хватает скорости, чтобы работать против разыгрывающих, хватает габаритов для обороны на периметре. Он в буквальном смысле держит все пять позиций в современном баскетболе.

Маркус соответствует своей фамилии, это умный игрок, универсальный и очень сильный специалист оборонительного плана», – заявил Керр.

Стеф Карри вышел в шестой финал НБА. Баскетбольным миром снова управляет волшебник