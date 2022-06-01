Чарльз Баркли: «Селтикс» выиграют финальную серию, и моя вражда с болельщиками «Уорриорз» тут не при чем»

Бывшая звезда НБА, ныне телеведущий TNT Чарльз Баркли считает, что выиграет у в финальной серии плей-офф НБА.

«Нет, моя вражда с болельщиками «Уорриорз» тут не при чем.

В предыдущей серии я действительно не верил, что «Мэверикс» смогут победить «Уорриорз». Я просто болел за них, потому что ненавижу фанатов «Уорриорз».

Раньше у них были отличные фанаты, когда они были в Окленде. Теперь в Сан-Франциско за них более кучка придурков. Но это не имеет никакого значения. Я думаю, что «Селтикс» выиграют серию», – заявил Баркли в «Шоу Дэна Патрика».

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