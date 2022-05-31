Стефен Карри – о «Бостоне» в финале: «Нам нравится это противостояние. Уверены в себе, знаем, что можем победить»

Разыгрывающий поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф против .

«У «Селтикс» есть ребята, которые играют на очень хорошем уровне, у них нет слабых мест, они обладают габаритами. Нам нравится это противостояние с точки зрения уверенности, с которой мы к нему подходим. Знаем, что можем победить. При этом мы уважаем их команду.

Тейтум и Браун – лидеры «Бостона», самые опасные у них, хорош и Маркус Смарт. У них есть ветераны, Эл Хорфорд обладает богатым опытом, он давно в лиге, но сыграет в финале в первый раз. Уверен, что они сильно мотивированы, равно как и мы. С нетерпением ждем этой серии», – заявил Карри.

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