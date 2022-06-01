Болельщица «Селтикс» отпраздновала свое 100-летие в день выхода команды в финал

Преданная болельщица «Селтикс» Мэри Ли отпраздновала свое 100-летие, наблюдая, как ее любимая команда выходит в финал НБА 2022 года.

Ли, продемонстрировала свою преданность команде, не ложась спать, чтобы посмотреть, как «Бостон» побеждает «Майами» в 7-м матче финала Востока.

«Я не спала всю ночь и видела, как вы выиграли тот матч, и я снова не буду ложиться, чтобы увидеть, как вы выиграете финал», — сказала Ли.

Первый матч финальной серии плей-офф 2022 года между и «Бостоном» состоится в четверг, 2 июня.

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