Джимми Батлер проигрывал будущим чемпионам в 3 последних плей-офф

Форвард «Майами» Джимми Батлер проигрывал в трех последних розыгрышах плей-офф командам, которые впоследствии становились чемпионами.

В 2019 Джимми, выступая за «Филадельфию», проиграл во втором раунде (3-4). В 2020 игрок дошел до финала НБА вместе с «Хит», уступив там (2-4). В прошлом сезоне «Майами» Батлера всухую проиграл в первом раунде (0-4).

В нынешнем плей-офф «Хит» не сумели справиться с «Бостоном» в финале Восточной конференции (3-4). «Селтикс» сойдутся с в борьбе за титул чемпионов НБА-2022.

Батлер заявил, что в следующем сезоне его команда добьется успеха.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики