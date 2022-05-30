Джимми Батлер – о промахе на последних секундах: «Хотел принести команде победу»

Лидер «Хит» упустил возможность вывести команду вперед в ключевой момент седьмого матча финала Восточной конференции с «Селтикс» (96:100, 3-4).

Батлер смазал ключевой бросок из-за дуги при счете 96:98 при «-2» за 16 секунд до финальной сирены.

«Какие мысли были у меня в голове в тот момент? У меня были следующие мысли: «Я должен принести команде победу». Это я и попытался сделать.

Мяч не зашел в кольцо. Но я совершил этот бросок. У моих товарищей по команде нет ко мне вопросов по этому броску, так что я готов жить с этим дальше», – заявил Батлер.

Батлер в воскресенье отыграл без замен все 48 минут. На его счету 35 очков и 9 подборов при 13 из 24 с игры.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)