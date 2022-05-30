Джимми Батлер отыграл все 48 минут в 7-м матче против «Бостона»

Лидер отыграл без замен все 48 минут в решающем седьмом матче финала Восточной конференции против «Бостона» (96:100, 3-4).

Батлер стал вторым игроком в сезоне-21/22, кто провел встречу без замен. Ранее все 48 минут без передышек отыграл из «Оклахомы» в матче с «Клипперс», в котором его команда уступила с разницей «-50».

На счету Батлера в воскресенье 35 очков и 9 подборов при 13 из 24 с игры.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)