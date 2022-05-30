Джимми Батлер: «Джейсон Тейтум – чертовски хороший игрок»

Лидер «Майами» Джимми Батлер после поражения от «Бостона» в 7-м матче финальной серии Востока (96:100, 3-4) похвалил форварда «Селтикс» .

«Он делает все. Он бросает по кольцу, играет в пик-н-ролл, раздает невероятные передачи, убегает в быстрый отрыв. Он суперзвезда, и он этого заслуживает.

Они заслужили победу. Я желаю им всего наилучшего в дальнейшем. Тейтум – чертовски хороший игрок, это точно», – сказал Батлер.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики