Джимми Батлер: «В следующем сезоне вернемся сюда и сделаем свое дело»

Лидер «Хит» Джимми Батлер пообещал, что в следующем сезоне команда улучшит нынешний результат.

«Майами» в воскресенье уступил «Бостону» в седьмом матче финала Восточной конференции – 96:100, 3-4.

У Батлера была возможность вывести команду вперед на последних секундах, но он промахнулся.

«Чего нам не хватает? Нам надо поработать над стабильностью. У нас было все, что нужно. У нас есть все, что нужно.

Никто не знает, кто будет в составе в каждом отдельном сезоне. Я благодарен за возможность играть вместе с этими ребятами. Как и всегда в моем случае за время, что я выступаю в этой лиге. У нас было все, что нужно. В следующем сезоне у нас будет все, что нужно, мы вернемся сюда, в аналогичную ситуацию, и сделаем свое дело», – заявил Батлер.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока