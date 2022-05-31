Билл Расселл: «Возможно, скоро Тейтум получит еще и награду, названную в мою честь»

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Легендарный игрок «Селтикс» Билл Расселл поздравил нынешнего лидера команды Джейсона Тейтума с получением награды MVP финальной серии Востока, которая названа в честь Лэрри Берда.

Расселл выразил надежду, что Тейтум сможет закрепить успех в решающей серии сезона с «Голден Стэйт». MVP финала получает приз имени Билла Расселла.

«Поздравляю «Бостон» с победой в Восточной конференции, а Джейсона Тейтума с получением первого в истории приза MVP Востока имени Лэрри Берда.

Возможно, скоро Тейтум получит еще и награду, названную в мою честь», – написал Расселл в твиттере.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики

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