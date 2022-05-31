Дрэймонд Грин – о мотивации «Майами»: «Приятно, что люди уделяют столько внимания моим высказываниям»

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Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу негативной реакции на его прогноз относительно победителя решающей серии Востока между «Майами» и «Бостоном».

«Приятно знать, что люди уделяют столько внимания моим высказываниям. Вау.

Они и правда следили за тем, что я говорил, и это мотивировало их? Я становлюсь все лучше как мотиватор. Это радует», – заявил Грин.

Ветеран «Майами» Юдонис Хаслем ранее раскритиковал Грина: «Дрэймонд нарушил кодекс. Ты не должен говорить подобное дерьмо. Это неуважительно».

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