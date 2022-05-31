«Селтикс» превысят порог налога на роскошь в случае победы в чемпионате из-за бонуса Брауну

«Селтикс» в случае завоевания чемпионского титула превысят порог налога на роскошь.

«Бостон» на данный момент идет на 358 тысяч долларов ниже порога. В контракте форварда прописан бонус за победу в чемпионате, который приведет к увеличению платежной ведомости.

В соглашении 25-летнего Брауна уже активировались бонусы на 964 тысячи долларов за выход в решающую серию.

В случае превышения порога «Селтикс» также не получат несколько миллионов долларов из налогового фонда .

В финальной серии «Бостон» сойдется с .

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики