Стив Керр – о Тейтуме: «Один из самых лучших в лиге»

Главный тренер высказал свое мнение о лидере «Бостона» .

«Без сомнений, он один из самых лучших в лиге. Джейсон способен наносить вам урон множеством различных способов, он может похвастать сочетанием габаритов и скорости, что бывает редко.

Ясно, что это ключевой игрок «Селтикс», – заявил Керр.

Тейтум признан MVP финала Восточной конференции.

Решающая серия между «Уорриорз» и «Селтикс» стартует 2 июня в Сан-Франциско.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики

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