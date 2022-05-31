Стив Керр – о Тейтуме: «Один из самых лучших в лиге»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Стив Керр НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высказал свое мнение о лидере «Бостона» Джейсоне Тейтуме.

«Без сомнений, он один из самых лучших в лиге. Джейсон способен наносить вам урон множеством различных способов, он может похвастать сочетанием габаритов и скорости, что бывает редко.

Ясно, что это ключевой игрок «Селтикс», – заявил Керр.

Тейтум признан MVP финала Восточной конференции.

Решающая серия между «Уорриорз» и «Селтикс» стартует 2 июня в Сан-Франциско.

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