«Бостон» – единственный клуб НБА с положительным соотношением побед и поражений в гостевых 7-х матчах

«Бостон» в воскресенье обыграл на выезде (100:96, 4-3) в седьмом матче финальной серии Восточной конференции и пробился в решающую серию сезона .

После этой победы результат «Селтикс» в гостевых 7-х матчах за всю историю клуба стал 5-4, сообщает ESPN Stats & Info.

«Бостон» – единственный клуб в лиге, который одержал больше двух побед в гостевых 7-х матчах, а также единственный клуб с положительным соотношением побед и поражений в гостевых 7-х матчах.

«Селтикс» вернулись в финал плей-офф спустя 12 лет (в 2010 году «кельты» уступили «Лейкерс» в семи играх), соперником команды станет .

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)