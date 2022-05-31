Судьи допустили две ошибки в пользу «Хит» в концовке 7-го матча

представила отчет о судействе в последние две минуты седьмого матча финала Восточной конференции «Майами» – «Бостон» (96:100, 3-4).

Арбитры допустили две ошибки в пользу «Хит». Разыгрывающий Кайл Лаури совершил пробежку за 1 минуту 7 секунд до сирены, защитник Джимми Батлер нарушил правило 3 секунд в защите за 23 секунды до конца встречи.

Оба этих нарушения не были зафиксированы, что не помешало «Селтикс» одержать победу.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики