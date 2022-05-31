Кайл Лаури: «Если я не выиграл чемпионат, я впустую потратил год»

Разыгрывающий «Майами» после поражения от «Бостона» в 7-м матче финальной серии Востока (96:100, 3-4) оценил свое выступление и выступление команды в нынешнем сезоне.

«Жаль, что не смог сыграть немного лучше, на более высоком уровне.

Это усугубляет ситуацию. Кто знает, сколько еще у меня будет шансов вернуться в финал, так что, на мой взгляд, честно говоря, я впустую потратил год. Я играю только ради чемпионских титулов.

Было весело, я ценю своих партнеров по команде и ценю возможность, но для меня это пустая трата года. Если я не выиграл чемпионат, я потерял год», – сказал Лаури.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики