Трехочковый Макса Струса отменили через несколько минут из-за заступа в аут

Судьи по ходу седьмого матча финала Востока – «Бостон» (96:100, 3-4) отменили трехочковое попадание игрока флоридцев Макса Струса из-за заступа в аут.

Струс забросил из-за дуги при счете 51:56 в начале третьей четверти. Арбитры приняли решение отменить попадание через несколько минут после подсказки специалиста по повторам, который работает в специальном офисе в городе Секокус, штат Нью-Джерси.

«Тот факт, что это случилось через 3-4, 5 минут после эпизода повлиял на контекст игры. У нас начинался удачный отрезок, мы были на подъеме. Игроки думают, что отставание составляет 7-8 очков, но внезапно оказывается, что вы проигрываете «-13». Офис лиги должен подумать над этим. Если применять подобные решения, то моментально, чтобы у команды была возможность сразу отреагировать и подстроиться», – заявил главный тренер «Хит» .

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)