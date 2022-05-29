Тайлер Хирро может вернуться в строй в 7-м матче с «Бостоном»

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро может вернуться после травмы и выйти на площадку в седьмом матче финала Восточной конференции против «Бостона» (3-3) в воскресенье ночью.
Как сообщил главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра, команда намерена понаблюдать за состоянием игрока на тренировке перед матчем и принять итоговое решение незадолго до начала встречи.
Хирро пропустил три игры подряд из-за растяжения паховых мышц.
В плей-офф-2022 он набирает в среднем 13,5 очка, 4,1 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч.
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