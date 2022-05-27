Дрэймонд Грин: «В финале сыграем с «Бостоном»

Форвард «Уорриорз» ожидает, что соперником команды в финале НБА станут «Селтикс».

Телеведущий Шакил О’Нил спросил у Грина, с кем он хотел бы сыграть в финале плей-офф.

и «Бостон», обе эти команды сильны, это сложные соперники... Ты спрашиваешь меня, с кем я хочу сыграть? Я скажу, не с кем я хочу, а с кем мы сыграем по факту. В финале мы сыграем с «Бостоном», – заявил Грин.

ведет в решающей серии Востока против «Майами» со счетом 3-2.

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