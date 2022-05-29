Кайл Лаури накричал на Эла Хорфорда со скамейки запасных, пытаясь помешать его броску

Разыгрывающий «Майами» пытался повлиять на бросок центрового в шестом матче финала Восточной конференции (111:103, 3-3).

Эпизод произошел за полторы минуты до конца встречи. Хорфорд совершал трехочковый бросок из угла площадки и мог сократить отставание «Селтикс» до двух очков.

Лаури, находящийся на скамейке запасных «Хит», сделал акцентированное движение в сторону центрового и что-то громко ему крикнул. Хорфорд промахнулся.

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