Участие Маркуса Смарта и Роберта Уильямса в 7-м матче – под вопросом

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Участие разыгрывающего «Бостона» Маркуса Смарта и центрового Роберта Уильямса в 7-м матче финальной серии Восточной конференции против «Майами» (3-3) находится под вопросом, сообщается в официальном твиттере «Селтикс».

Смарт не восстановился после растяжения связок правого голеностопного сустава, Уильямс испытывает боли в левом колене.

В составе «Майами» официально под вопросом находятся Тайлер Хирро (растяжение паховых мышц), Кайл Лаури (подколенное сухожилие), Макс Струс (подколенное сухожилие), Пи Джей Такер (колено) и Гэйб Винсент (подколенное сухожилие).

Решающий матч за выход в финал НБА состоится в воскресенье, 29 мая.

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