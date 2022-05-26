Кайл Лаури перед плей-офф организовал для игроков «Майами» поездку на Багамы

По окончании регулярного чемпионата игроки «Майами», не зная еще соперника по первому раунду плей-офф, неожиданно отправились на несколько дней на Багамы, пишет Yahoo! Sports.

Как выяснилось, поездка было организована не клубом, а одним из игроков. Главный тренер «Хит» подтвердил, что этим игроком был разыгрывающий .

«Кайл встретился со мной и сказал, что хочет устроить эту поездку для команды. Он продумал всю логистику, и я дал ему свое благословение.

В истории этого клуба было всего несколько игроков, таких как Дуэйн Уэйд, Леброн Джеймс, Юдонис Хаслем, которые могли бы провернуть что-то подобное. Это показывает, насколько Кайл особенный и насколько мы уважаем его как человека и игрока», – сказал тренер.

«Бостон» первым очнулся от рыхлого баскетбола и победил «Майами» в важнейшем пятом матче серии