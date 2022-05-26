Лаури и Струс выдали 0 из 15 с игры в 5-м матче. Это худший показатель в плей-офф НБА для стартового бэккорта

Представители задней линии в стартовой пятерке «Хит» и Макс Струс выдали результат 0 из 15 с игры в пятом матче серии с «Селтикс» (80:93, 2-3).

Это худший показатель в плей-офф НБА для стартового бэккорта с 1970 года, когда в лиге начали отдельно считать показатели игроков основной пятерки.

На счету Лаури 0 очков и 1 подбор при 3 потерях и 5 фолах за 25 минут, в активе Струса – 4 очка, 2 подбора и 3 передачи за 20 минут.

Результат Лаури и Струса в двух последних матчах серии – 1 из 28 с игры.

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