Джимми Батлер – о 6-м матче: «Знаем, что можем победить»

Лидер «Майами» заявил, что команда рассчитывает продлить серию с «Бостоном» (2-3) в финале Востока до семи матчей.

«Знаем, что можем победить в шестом матче», – заявил Батлер во время пресс-конференции после пятой встречи.

В ключевом пятом матче «Хит» уступили со счетом 80:93. Батлер набрал 13 очков при 4 из 18 с игры за 40 минут на площадке.

«Мы все должны сыграть лучше, лучше справиться со своей работой. Сегодня во второй половине у нас было многовато оплошностей ментального характера в защите», – отметил Батлер.

«Бостон» первым очнулся от рыхлого баскетбола и победил «Майами» в важнейшем пятом матче серии