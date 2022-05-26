Сенатор Марко Рубио: «НБА без проблем политизирует ужасную трагедию в Америке»

«Майами» перед пятым матчем финала Восточной конференции с «Бостоном» (80:93, 2-3) объявил минуту молчания в память о жертвах в Увальде, штат Техас, после чего обратился к болельщикам с просьбой поддержать закон о контроле над оружием.

Сенатор США от Республиканской партии Марко Рубио отреагировал на заявление клуба НБА.

не любит говорить о миллиардах, которые она зарабатывает на Китае, который порабощает мусульман-уйгуров и извлекает их органы. Но она без проблем политизирует ужасную трагедии в Америке», – написал Рубио в Twitter.

24 мая при стрельбе в школе в Увальде погибли 19 детей и трое взрослых.

«Бостон» первым очнулся от рыхлого баскетбола и победил «Майами» в важнейшем пятом матче серии