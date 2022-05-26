«Он был в туалете». Грант Уильямс объяснил, почему вышел в старте вместо Роберта Уильямса в 3-й четверти

Тяжелый форвард «Селтикс» Грант Уильямс объяснил, почему вышел в основной пятерке вместо центрового в третьей четверти пятого матча финала Восточной конференции с «Хит» (93:80, 3-2).

«Это не было связано с игровыми перестроениями. Он был в туалете. Я просто сказал, что готов выйти, можете меня выпускать.

Роб появился через минут 6-7 после возобновления игры. Он может положиться на меня», – заявил .

На счету Гранта 5 очков и 6 подборов.

«Бостон» первым очнулся от рыхлого баскетбола и победил «Майами» в важнейшем пятом матче серии