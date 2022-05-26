Кайл Лаури симулировал нарушение во время борьбы с Джейленом Брауном

Разыгрывающий «Майами» симулировал нарушение правил во время борьбы с игроком «Бостона» .

Эпизод произошел во время пятого матча серии между командами в финале Востока, когда Браун сделал движение локтем в сторону головы Лаури.

Лаури дернул головой, но на повторе видно, что Браун не коснулся соперника. Арбитры не отреагировали на эпизод.

Браун набрал 25 очков, включая 13 при 5 из 6 с игры в четвертой четверти. На счету Лаури 0 очков и 1 подбор при 3 потерях и 5 фолах за 25 минут.

«Бостон» первым очнулся от рыхлого баскетбола и победил «Майами» в важнейшем пятом матче серии