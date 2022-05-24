Макс Струс выдал 0+0+0+0+0 в 4-м матче с «Селтикс»

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Атакующий защитник «Майами» Макс Струс по итогам четвертого матча серии с «Бостоном» (82:102, 2-2) присоединился к «клубу Тони Снелла».

Струс за 15 минут на площадке не отметился в статистическом протоколе: 0 очков, 0 подборов, 0 передач, 0 перехватов и 0 блок-шотов.

У Струса 0 из 7 с игры и 3 фола при показателе плюс/минус «-33».

Форвард «Нового Орлеана» Снелл демонстрировал подобную статистическую линейку три раза за карьеру. 

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