Име Удока: «Нужно выдавать правильную энергию не только после поражений»

Главный тренер «Селтикс» выразил надежду на то, что команда сможет подойти к пятому матчу серии с «Хит» (2-2) с таким же настроем, как после проигранных встреч.

«Нужно выдавать правильную энергию не только после поражений, но и после победных игр. Теперь в нашей серии пойдет дальше тот, кто победит дважды, теперь это трехматчевая серия. У нас уже не будет столько возможностей менять подход на правильный, когда команда заводится после поражений», – заявил Удока.

в понедельник сравнял счет в финале Восточной конференции с «Майами», крупно обыграв флоридцев на домашней арене (102:82).

«Селтикс» в этом плей-офф побеждали во всех пяти матчах (5-0), которые следовали сразу за проигранными.

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