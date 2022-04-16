Тони Снелл в 3-й раз за карьеру выдал статистику 0+0+0+0+0

Форвард «Нового Орлеана» в выигранном матче плей-ин с (105:101) набрал 0 очков, 0 подборов, 0 передач, 0 перехватов и 0 блок-шотов за 4 минуты на площадке.

Снелл выдал 0 из 1 с игры при показателе плюс/минус «-9».

Примечательно, что Снеллу удалось продемонстрировать подобную статистическую линейку в третий раз за карьеру. В 2017 году Тони в составе «Милуоки» завершил игру против «Юты» с показателями 0+0+0+0+0, в декабре 2021-го повторил в составе «Портленда» во встрече с «Голден Стэйт».

Статистика регулярки: разные половины сезона, лидеры по очкам в играх и обновление приложения по энтропии