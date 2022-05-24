Эрик Споэльстра: «Сегодня «Селтикс» переиграли нас по всем параметрам»

Главный тренер «Майами» отдал должное после четвертого матча финала Восточной конференции (82:102, 2-2).

«Соперник вышел на площадку и сразу задавил нас. Сегодня они переиграли нас по всем параметрам.

Не имеет смысла как-то оправдываться. По ходу встречи у нас не возникало шансов взять игру под свой контроль», – заявил Споэльстра.

Флоридцы начали встречу с 15 промахов в 16 попытках. «Селтикс» вели 29:11 по итогам стартовой четверти, во второй 12-минутке их преимущество достигало 27 очков, в третьей – «+32».

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