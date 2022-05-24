Эрик Споэльстра – об эпизоде с Притчардом и коленом Батлера: «Не могу назвать это игровым моментом»

Главный тренер «Майами» раскритиковал защитника , который во время третьего матча серии между командами схватил за правое колено .

«Мы не знаем, стало ли это причиной проблем с коленом у Джимми. Но я не могу назвать это игровым моментом. Мы не знаем, почему это было классифицировано как игровой момент, который не угрожал здоровью Батлера.

Не станем раздувать эту историю, так как не знаем точно, стало ли это причиной травмы. Нам все равно. Лиге не надо ничего проверять. Мы не будем ничего выпрашивать», – заявил Споэльстра.

Батлер пропустил вторую половину третьей встречи из-за воспаления правого колена, но сыграл в четвертом матче (82:102, 2-2).

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