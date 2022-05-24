«Бостон» в этом плей-офф имеет результат 5-0 в матчах, которые следовали за проигранными

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«Бостон» в понедельник сравнял счет в финале Восточной конференции с «Майами», крупно обыграв флоридцев на домашней арене (102:82, 2-2).

«Селтикс» в этом плей-офф побеждали во всех пяти матчах (5-0), которые следовали сразу за проигранными.

Ранее «кельты» неизменно отвечали победами на три поражения в противостоянии с «Милуоки», которое завершили в семи матчах.

После неудачи в стартовом матче финала Востока с «Хит» они победили со счетом 127:102.

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