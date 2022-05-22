Дрэймонд Грин обошел Дирка Новицки по количеству точных трехочковых в плей-офф

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, забросив трехочковый во вчерашнем матче финальной серии Западной конференции против «Далласа» (126:117, 2-0), обошел легенду «Мэверикс» Дирка Новицки по количеству трехочковых попаданий в играх плей-офф за карьеру.
На счету Грина – 150 точных трехочковых (150 из 481, 31,2%), и он делит с Эриком Гордоном 44-е место в истории НБА по этому показателю.
Новицки за всю карьеру в плей-офф реализовал 149 трехочковых (149 из 408, 36,5%). Майкл Джордан – 148. Лидером по этому показателю является одноклубник Грина Стефен Карри (521).
Примечательно, что на сегодняшний день Грин провел 136 матчей плей-офф, Новицки – 145.
Карри пасует на трибуны, Грин только фолит и теряет мяч, защита пропускает 72 очка за половину, но «Уорриорз» все равно выигрывают. Как?!