Дрэймонд Грин: «Главное сходство между Леброном и Дончичем – они умеют манипулировать защитой и контролировать темп игры»

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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин видит сходство между разыгрывающим «Далласа» Лукой Дончичем и форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Одно из главных сходств между Леброном и Дончичем, которое бросается в глаза, заключается в том, как эти два парня умеют манипулировать защитой, как они умеют контролировать темп игры.

Они похожи тем, как при своем большом росте раздают передачи, оказывают давление на защиту и видят площадку. Они оба понимают, чего хотят добиться на площадке. В этой лиге не так много игроков, которые умеют так контролировать игру и темп», – сказал Грин.

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