Дрэймонд Грин – Баркли: «Не лезь к нашим болельщикам, у них больше перстней, чем у тебя»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин вышел на разминку перед вторым матчем финала Западной конференции против «Далласа» (126:117, 2-0) с наушником и микрофоном, что позволило ему пообщаться с ведущим студии TNT Чарльзом Баркли.
Баркли: Дрэймонд, зачем ты сейчас бросаешь по кольцу? Ты же все равно не бросаешь во время игры.
Грин: Я бросаю по кольцу, когда это требуется. Я бросаю, когда мне надо выиграть чемпионат.
И еще, Чак, не лезь к нашим болельщикам, у них больше перстней, чем у тебя.
Баркли: Да, конечно, я знаю, но я доволен собой. Я остаюсь Чарльзом Баркли и мне нравится моя жизнь.
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