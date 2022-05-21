Дрэймонд Грин – Баркли: «Не лезь к нашим болельщикам, у них больше перстней, чем у тебя»

Форвард вышел на разминку перед вторым матчем финала Западной конференции против (126:117, 2-0) с наушником и микрофоном, что позволило ему пообщаться с ведущим студии TNT Чарльзом Баркли.

Баркли: Дрэймонд, зачем ты сейчас бросаешь по кольцу? Ты же все равно не бросаешь во время игры.

Грин: Я бросаю по кольцу, когда это требуется. Я бросаю, когда мне надо выиграть чемпионат.

И еще, Чак, не лезь к нашим болельщикам, у них больше перстней, чем у тебя.

Баркли: Да, конечно, я знаю, но я доволен собой. Я остаюсь Чарльзом Баркли и мне нравится моя жизнь.

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