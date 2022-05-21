Джарен Джексон, Микэл Бриджес и Роберт Уильямс – в защитных пятерках НБА

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Стали известны игроки, попавшие в символические сборные НБА по защите.

Первую команду составили защитник «Бостона» Маркус Смарт, форвард «Финикса» Микэл Бриджес, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, форвард «Мемфиса» Джарен Джексон и центровой «Юты» Руди Гобер.

Во вторую команду вошли: центровой «Бостона» Роберт Уильямс, центровой «Майами» Бэм Адебайо, форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, форвард «Филадельфии» Матисс Тайбулл и защитник «Милуоки» Дрю Холидэй.

Лучшим защитником сезона ранее был признан Маркус Смарт.

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