Джарен Джексон, Микэл Бриджес и Роберт Уильямс – в защитных пятерках НБА

Стали известны игроки, попавшие в символические сборные НБА по защите.
Первую команду составили защитник «Бостона» Маркус Смарт, форвард «Финикса» Микэл Бриджес, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, форвард «Мемфиса» Джарен Джексон и центровой «Юты» Руди Гобер.
Во вторую команду вошли: центровой «Бостона» Роберт Уильямс, центровой «Майами» Бэм Адебайо, форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, форвард «Филадельфии» Матисс Тайбулл и защитник «Милуоки» Дрю Холидэй.
Лучшим защитником сезона ранее был признан Маркус Смарт.
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