Дрэймонд Грин: «Беверли говорил интересные вещи, но ему не стоило делать акцент на Крисе Поле»

Форвард «Уорриорз» высказал свое мнение о выступлении защитника «Миннесоты» в эфире .

Наибольшее внимание привлекли к себе провокативные высказывания Беверли о звезде «Санз» .

«Я уважаю проявленную Беверли твердость во время его выступления. Но то, как все это было преподнесено на телевидении, оказало ему медвежью услугу, потому что вся эта история сразу стала тем, чем она является. Это стало в большей степени «Патрик Беверли говорит о Крисе Поле», нежели «Приятель, Патрик Беверли делает анализ и рассказывает вещи, которые большинство людей просто не могут увидеть сами и разобрать».

При этом я все же увидел там нечто большее, чем заварушку с Крисом Полом, он произнес несколько интересных вещей. В какие-то моменты ему удавалось глубоко проникнуть в некоторые ситуации, объяснить, как все устроено. Думаю, слушая Беверли, люди могут узнать что-то новое для себя», – заявил Грин.

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