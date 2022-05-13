Амаре Стаудемайр: «Харден намеренно играл плохо. Он не хочет, чтобы Док Риверс был главным тренером»

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Бывшая звезда НБА Амаре Стаудемайр, который провел сезон-2021/22 в тренерском штабе «Бруклина», считает, что плохая игра Джеймса Хардена в 6-м матче серии плей-офф с «Майами» (90:99, 2-4) была протестом против главного тренера команды Дока Риверса.

«Было похоже, что он намеренно играет плохо, не так ли?

Кажется, Джеймс не хочет, чтобы Док был главным тренером. В прошлом уже были случаи, когда он переставал играть, если ему что-то не нравилось. И вчера вечером мы видели, как он перестал играть», – сказал Стаудемайр.

Ранее Амаре заявил, что Харден не заслуживает максимального контракта.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается

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