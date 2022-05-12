Амаре Стаудемайр: «На месте владельца «Сиксерс» я бы не предложил Джеймсу Хардену максимальный контракт»

Бывшая звезда НБА, ныне ассистент главного тренера заявил, что защитник «Филадельфии» Джеймс Харден не заслуживает максимального контракта.

«На месте владельца «Сиксерс» я бы не предложил максимальный контракт.

Я не вижу той самоотверженности, которую должен демонстрировать игрок из Топ-75. У него должен быть определенный уровень стремления показывать на площадке все, на что он способен, а также быть рядом со своими партнерами по команде, когда они больше всего в нем нуждаются.

Если игрок не способен на это, я не дам ему максимальный контракт», – сказал Стаудемайр.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается