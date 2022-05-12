Амаре Стаудемайр: «На месте владельца «Сиксерс» я бы не предложил Джеймсу Хардену максимальный контракт»

Бывшая звезда НБА, ныне ассистент главного тренера «Бруклина» Амаре Стаудемайр заявил, что защитник «Филадельфии» Джеймс Харден не заслуживает максимального контракта.
«На месте владельца «Сиксерс» я бы не предложил Джеймсу Хардену максимальный контракт.
Я не вижу той самоотверженности, которую должен демонстрировать игрок из Топ-75. У него должен быть определенный уровень стремления показывать на площадке все, на что он способен, а также быть рядом со своими партнерами по команде, когда они больше всего в нем нуждаются.
Если игрок не способен на это, я не дам ему максимальный контракт», – сказал Стаудемайр.
Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается