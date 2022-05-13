Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден сделал всего два броска с игры и оба смазал во второй половине 6-го матча серии второго раунда плей-офф с «Майами» (90:99, 2-4).
«Сиксерс» вылетели из плей-офф и завершили свои выступления в сезоне-2021/22.
Примечательно, что Бен Симмонс также сделал два броска с игры, но набрал 3 очка во второй половине заключительного матча «Филадельфии» в плей-офф прошлого года. Тогда «Сиксерс» проиграли «Хоукс» в 7-м матче серии второго раунда (96:103, 3-4).
Напомним, что «Филадельфия» приобрела Хардена и Пола Миллсэпа у «Бруклина» в обмен на Симмонса, Андре Драммонда, Сета Карри и два выбора в первом раунде драфта.
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