Стивен Эй Смит: «Необходимо провести расследование по игре Хардена. Ужасное выступление, импотенция»

Телеведущий Стивен Эй Смит поделился своим мнением об игре защитника «Сиксерс» в шестом матче с «Хит» (90:99, 2-4).

32-летний Харден за 43 минуты набрал 11 очков при 4 из 9 с игры и отсутствии подходов к линии. В его активе также 4 подбора и 9 передач при 4 потерях.

«Необходимо провести расследование по игре Хардена. Как можно было провести на площадке 22 минуты во второй половине встречи и совершить всего один бросок? Это было ужасное, бессильное выступление Джеймса Хардена, это импотенция.

Будет очень интересно посмотреть, как поведет себя по отношению к . Потому что я кое-то чувствую, что-то грядет», – заявил Стивен Эй.

«Низкий интеллектуальный уровень менеджеров». Помощница Прохорова в «Нетс» объяснила, почему НБА не нужно переоценивать

Фаната избил будущий член Зала Славы: драки с болельщиками у «Пистонс» были и до того, как это стало модно