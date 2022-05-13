Бен Симмонс оценил пост про «сдувшегося Хардена» и победу «Бруклина» в обмене

«Майами» в четверг обыграл «Филадельфию» в шестом матче серии плей-офф 99:90 и вышел в финал конференции.

Бывший игрок «Сиксерс» Бен Симмонс оценил переписку между пользователем твиттера и телеведущим по поводу «сдувшегося Хардена» и победы «Бруклина» в февральском обмене.

После четвертого матча серии, в котором набрал 31 очко, болельщик написал: «Если сдувшийся и находящийся в плохой форме Харден приносит «Филадельфии» 30 очков в матче плей-офф, то они выиграли тот трейд».

В шестой встрече Харден за 43 минуты набрал 11 очков при 4 из 9 с игры и отсутствии подходов к линии. В его активе также 4 подбора и 9 передач при 4 потерях.

«Харден показал себя особенно «не сдувшимся» во второй половине матча, в котором для «Сиксерс» решалась судьба сезона. Сейчас это просто еще один Джим Харден. в итоге сделает так, что выйдет победителем обмена», – написал Бэйлесс, отвечая на предыдущее сообщение.

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